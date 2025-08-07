Anzeige

Holt der FC Bayern den ersten Titel der Saison? Beim Telekom Cup 2025 trifft der deutsche Rekordmeister auf die Tottenham Hotspur. ran zeigt, ob ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt. Für den FC Bayern München rückt der Saisonstart in der Bundesliga immer näher. Rund zwei Wochen vor der Partie gegen RB Leipzig (am 22. August live in SAT.1, ran.de und im kostenlosen Livestream bei Joyn) geht es für den deutschen Rekordmeister beim Telekom Cup 2025 gegen die Tottenham Hotspur. Das Duell gegen den amtierenden Europa-League-Sieger ist, nach der Partie gegen Olympique Lyon (2:1), der zweite richtige Härtetest für das Team von Trainer Vincent Kompany. Besonders im Fokus dürfte auf Seiten der Münchner Luis Diaz stehen. Der Kolumbianer feierte gegen Lyon sein Debüt, dürfte gegen Tottenham aber deutlich mehr Spielzeit sehen. Mit Mathys Tel und Joao Palhinha kehren zudem zwei Ex-Bayern-Spieler in die Allianz Arena zurück. Tel wechselte in diesem Sommer fest nach London. Palhinha wurde erst kürzlich auf Leihbasis nach Tottenham transferiert. ran gibt euch einen Überblick, wo ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und hält euch im Ticker auf dem Laufenden.

Anzeige

Anzeige

+++ Update 19:45 Uhr: Die Spurs stehen nun etwas besser +++ Glück haben die Londoner, als Romero hart in einen Zweikampf mit Kane geht, es aber keinen Freistoß für Bayern gibt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

+++ Update 19:39 Uhr: Bayern weiter kaum zu stoppen +++ Kane und Olise wirbeln, es kommt beinahe im Minutentakt zu Chancen. Spurs-Keeoer Vicario ist mehrfach auf dem Posten und beschwert sich bei seinen Vorderleuten.

+++ Update 19:33 Uhr: Anpfiff zweite Halbzeit! +++ Weiter geht's in der Allianz Arena. Keine Wechsel beim FC Bayern, bei Tottenham bleibt Palhinha nach einem eher unglücklichen Auftritt in der Kabine. Es steht weiter 1:0.

Anzeige

+++ Update 19:16 Uhr: Bayern ist drückend überlegen +++ Halbzeit in der Allianz Arena, die Bayern wirbeln gegen überforderte Spurs fast nach Belieben. Nur vor dem Tor lässt die Kompany-Elf viel zu viele Chancen aus. Die dickste Gelegenheit verpasst Harry Kane der einen Elfmeter verschießt - den ausgerechnet Palhinha verursacht hatte. Es geht mit einer 1:0-Führung in die Pause.

+++ Update 19:13 Uhr: Chancenwucher der Bayern +++ Laimer auf Kane, der Engländer zieht von halblinks im Strafraum ab. Der Ball geht knapp vorbei, am langen Pfosten ist der Winkel für Coman zu spitz. Die Bayern müssten mindestens zwei Tore mehr erzielt haben.

Anzeige

Anzeige

+++ Update 19:09 Uhr: Goretzka mit Doppelchance +++ Der Mittelfeldspieler kommt zehn Minuten vor der Pause an der Strafraumgrenze zum Schuss und zieht ab, der scharfgeschossene Ball geht knapp drüber. Im nächsten Angriff ist es wieder Goretzka, diesmal zielt er aus kurzer Distanz knapp vorbei.

+++ Update 19:04 Uhr: Erste Chance für die Spurs +++ Richarlison zieht aus 20 Metern ab, aber Neuer macht sich lang und pariert locker.

Anzeige

Anzeige

+++ Update 19:00 Uhr: Bayern macht weiter Druck +++ Kompany hatte angedeutet, dass seine Mannschaft müde sein könnte. Aber bisher sind die Bayern sehr engagiert unterwegs und drängen auf das zweite Tor.

+++ Update 18:52 Uhr: Bayern weiter am Drücker +++ Die Münchner kontrollieren die Partie, die Spurs werden bislang kaum gefährlich. Nach der turbulenten Anfangsphase hat sich die Partie aber etwas beruhigt.

Anzeige

+++ Update 18:45 Uhr: Kane scheitert vom Elfmeterpunkt +++ Kane verschießt! Der Engländer rutscht beim Schuss aus, der Ball geht weit drüber. Im Football wäre das ein Field Goal gewesen. Dem Strafstoß ging ein Foul von Palhinha voraus, der Stanisic abgeräumt hatte-

Anzeige

+++ Update 18:43 Uhr: 1:0! Bayern geht in Führung +++ Harry Kane trifft gegen seinen Ex-Klub! Olise schlägt fast von der Mittellinie eine präzise Hereingabe in den Strafraum. Kane nimmt den Ball an, schlägt einen Haken und verwandelt mit einem eiskalten Linksschuss aus zehn Metern (12.). Die verdiente Führung.

+++ Update 18:38 Uhr: Bayern mit der nächsten Chance +++ Diesmal ist es Goretzka, der unmittelbar vor dem Tor in einer Freistoßhereingabe grätscht. Der Ball geht knapp drüber.

Anzeige

Anzeige

+++ Update 18:34 Uhr: Erste Chance für den FC Bayern +++ Olise zirkelt einen direkten Freistoß von der Strafraumgrenze aus zentraler Position knapp am Tor vorbei.

+++ Update 18:30 Uhr: Anpfiff, los geht's! +++ Die Partie in der Allianz Arena ist angepfiffen. Unmittelbar vor Spielbeginn wird noch Ex-Bayern-Spieler Mathys Tel verabschiedet, er wird von Kompany geherzt. Mit einem Blumenstrauß setzt er sich auf die Spurs-Bank.

+++ Update 18:24 Uhr: Eberl "sehr, sehr happy" mit Transferphase bisher +++ "Wir sind sehr, sehr happy", zieht Sportvorstand Max Eberl "Magenta Sport" ein Zwischenfazit der Transferbemühungen. Eberl verweist auf die Verpflichtungen von Bischof, Tah und Diaz, "einige Talente" seien auf noch dazugekommen. "Wir müssen noch ein paar Aufgaben erfüllen", sagt Eberl und meint damit, dass noch Spieler abgegeben werden müssen. Fragen nach einer möglichen Verpflichtung von Nick Woltemade weicht Eberl geschickt aus.

+++ Update 18:10 Uhr: Kompany - "Wollen das Spiel nutzen" +++ "Wir müssen fit sein, wenn die Saison anfängt", sagt Bayern-Trainer Vincent Kompany im Interview mit "Magenta Sport". Bis zum Franz-Beckenbauer-Supercup gebe es nur zehn gemeinsame Trainingseinheiten, das Spiel gegen die Spurs zähle dazu, erklärt der Belgier. "Wir wollen physisch gut durchkommen und das Spiel nutzen", erklärt der Bayern-Trainer.

+++ Update 17:44 Uhr: Palhinha beginnt bei Tottenham +++ Der kürzlich vom FC Bayern zu den Spurs gewechselte Mittelfeldspieler steht ebenfalls in der Startelf. Mathys Tel hingegen sitzt zunächst auf der Bank.

+++ Update 17:29 Uhr: Die Aufstellung ist da - Diaz in der Startelf +++ Mit folgender Mannschaft startet Bayern in die Partie gegen Tottenham: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic - Kimmich, Goretzka - Olise, Diaz, Coman - Kane

FC Bayern vs. Tottenham Hotspur heute live: Wann ist Anstoß zum Telekom Cup 2025? Spiel: FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur

Wettbewerb: Telekom Cup 2025

Datum: 07. August 2025

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Austragungsort: Allianz Arena (München)

FC Bayern vs. Tottenham heute live: Läuft der Telekom Cup live im Free-TV? Jein. Lediglich Kunden von "MagentaTV" können das Spiel im Free-TV verfolgen. Im "klassischen Free-TV" wird die Partie nicht übertragen. Los geht es mit der Übertragung um 18:00 Uhr.

FC Bayern empfängt Tottenham: Gibt es heute einen kostenlosen Livestream zum Telekom Cup? Ja. "MagentaSport" zeigt das Spiel im Livestream. Ein kostenpflichtiges Abo ist dafür nicht notwendig. Es reicht ein kostenloser Magenta-Account.

Telekom Cup 2025 heute live: Gibt es einen Liveticker zum Spiel zwischen dem FC Bayern und den Tottenham Hotspur? Nein. Leider bietet ran.de zum Spiel zwischen dem FC Bayern München und den Tottenham Hotspur keinen Liveticker an.