Anzeige
Der deutsche Nationalspieler bleibt blass

Leroy Sane debütiert für Galatasaray Istanbul - türkische Presse nicht begeistert

  • Aktualisiert: 09.08.2025
  • 17:36 Uhr
  • ran.de/SID

Galatasaray Istanbul feiert zum Auftakt in die Süper Lig einen souveränen Sieg. Leroy Sane steht zwar in der Startelf, kann aber nicht überzeugen und wird kritisiert.

Mit Nationalspieler Leroy Sane in der Startelf ist Galatasaray Istanbul ein souveräner Auftakt in der türkischen Süper Lig gelungen. Bei Gaziantep FK siegte der Double-Gewinner der vergangenen Saison in Überzahl problemlos 3:0 (3:0). Sane stand die gesamte Spieldauer auf dem Platz, konnte aber nicht wirklich überzeugen.

"Sane hat sich noch nicht eingewöhnt", titelte "Sabah", die größte Zeitung der Türkei. "Der deutsche Star, der in der Startelf stand, war weit von seiner erwarteten Leistung entfernt", hieß es in der Analyse des Spiels.

Der 29-Jährige stürmte, anders als noch bei Bayern München, über den linken Flügel. Insgesamt war der Deutsche an 60 Ballaktionen beteiligt, dabei leistete er sich 19 Ballverluste. Zwar gab er drei Schüsse ab, in Richtung Tor ging allerdings keiner davon.

Anzeige
Anzeige

Galatasaray: Osimhen nicht mit von der Partie

Entscheidender Mann für Galatasaray war derweil Stürmer Baris Yilmaz, der zwei Foulelfmeter verwandelte (12./45.+12) und das zwischenzeitliche 2:0 für Eren Elmali (16.) vorbereitete.

Rekordeinkauf Victor Osimhen, den Galatasaray nach einer einjährigen Leihe vor einer Woche für 75 Millionen Euro vom italienischen Meister SSC Neapel fest verpflichtet hatte, stand nicht im Aufgebot.

Anzeige
Mehr Fußball-News
Kein Tor: Nick Woltemade
News

VfB verliert Supercup-Härtetest

  • 09.08.2025
  • 19:01 Uhr
Schalke 04 jubelt nach einem Tor zum 1:0. GER, FC Schalke 04 vs Hertha BSC, Fussball, 2. Bundesliga, 1. Spieltag, Saison 2025 2026, 01.08.2025 DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMA...
News

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke 04 heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 09.08.2025
  • 18:43 Uhr
Genießt die Zeit mit dem BVB: Niko Kovac
News

Kovac setzt auf "KISS" - Das steckt dahinter

  • 09.08.2025
  • 18:39 Uhr
Niederlechner und Volland bejubeln das 2:0
News

3. Liga: Volland und Niederlechner schießen 1860 zum Sieg

  • 09.08.2025
  • 18:31 Uhr
Fußball-Abos 25/26
News

TV-Sender und Streamingdienste im Überblick: Das kosten die Fußball-Abos in der neuen Saison 2025/26

  • 09.08.2025
  • 18:13 Uhr
So seht ihr den Bundesliga-Auftakt zwischen FC Bayern und RB Leipzig live im Free-TV, kostenlosen Livestream und Liveticker.
News

FC Bayern München vs. RB Leipzig live: Wer zeigt den Bundesliga-Auftakt im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker?

  • 09.08.2025
  • 18:12 Uhr
v.li. Nick Woltemade (VfB Stuttgart, 11), Josip Stanisic (FC Bayern Muenchen, 44) GER, VfB Stuttgart vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, Herren, 1. Bundesliga, 24. Spieltag, Spielzeit 2024 2025, 28.0...
News

Franz Beckenbauer Supercup live: VfB Stuttgart vs. FC Bayern im Free-TV in Sat.1, im Liveticker und Livestream auf Joyn

  • 09.08.2025
  • 18:12 Uhr
imago images 1064380361
News

Champions League 2025/2026 live: 3. Runde der Qualifikation - Spiele, Klubs, Ticker, Ergebnisse

  • 09.08.2025
  • 18:11 Uhr
EA
News

EA FC 26: Release-Datum, neue Stadien und Veränderungen des FIFA-Nachfolgers

  • 09.08.2025
  • 18:11 Uhr
Neuhaus
News

Nach Suspendierung: Neuhaus meldet sich stark zurück

  • 09.08.2025
  • 17:36 Uhr