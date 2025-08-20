FC Bayern: Oberdorf auf "sehr gutem Weg", Supercup ohne Gwinn

Für Lena Oberdorf rückt das Comeback beim Double-Gewinner Bayern München in Sichtweite. "Sie ist auf einem sehr guten Weg", sagte Bayern-Direktorin Bianca Rech in einer digitalen Medienrunde am Mittwoch. Mehr als ein Jahr nach ihrem Kreuzbandriss sei es aber "nicht die Erwartungshaltung", dass die Nationalspielerin "von jetzt auf gleich voll durchstartet".

Die defensive Mittelfeldspielerin zeige in der Vorbereitung auf den Saisonstart beim Supercup am 30. August in Karlsruhe gegen den VfL Wolfsburg, "welche Qualität sie hat", führte Rech aus. Auf Giulia Gwinn indes müssen die Bayern zunächst wie erwartet noch verzichten.

Die DFB-Kapitänin, wie Ann-Katrin Berger zur Fußballerin des Jahres gewählt, hatte im ersten EM-Spiel eine Innenbandverletzung im linken Knie erlitten. Am 6. September beginnt in der Allianz Arena mit dem Eröffnungsspiel gegen Bayer Leverkusen, für das bereits 44.000 Tickets verkauft wurden, die neue Bundesliga-Saison für den Titelverteidiger.

Weitere Transfers sind nicht mehr geplant. "Unser Kader ist, um es sehr knapp zu sagen, vollständig", erklärte Rech: "Die Spielerinnen im Kader haben eine absolut hohe Qualität." Und die soll dazu beitragen, dass die Meisterinnen unter dem neuen Trainer José Barcala "unberechenbarer" werden.

Die Entwicklung der "Identität" unter dem Nachfolger von Alexander Straus werde aber auch Geduld erfordern, wie der Spanier betonte: "Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis wir die Bayern sind, von denen ich als Coach träume."

Die Ambitionen für die neue Spielzeit bleiben natürlich hoch. "Wir sind hier, um Trophäen zu gewinnen", sagte Barcala, der mit den Münchnerinnen auch international den nächsten Schritt gehen will. Dafür müsse sich sein Team täglich "wie ein Champions-League-Sieger" im Training verhalten.