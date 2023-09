FC Bayern: Stanway verlängert bis 2026

Anzeige

Die Frauen des FC Bayern setzen für eine erfolgreiche Zukunft weiter auf Georgia Stanway. Die englische Nationalspielerin verlängerte ihren Vertrag bei den deutschen Fußball-Meisterinnen vorzeitig bis 2026. Die 24-Jährige, mit England Europa- und Vizeweltmeisterin, spielt seit Sommer 2022 bei den Bayern und teilt sich in dieser Saison mit Glodis Perla Viggosdottir und Sarah Zadrazil sogar das Amt als Kapitänin.

"Für mich fühlt es sich hier wie zuhause an, was sehr wichtig für mich ist. Das hier ist der beste Ort für mich und hier sehe ich meine Zukunft. Die Möglichkeit, beim FC Bayern zu verlängern, und dass der Verein das auch will, ist eine große Ehre", sagte Stanway, die weitere Titel mit dem Verein gewinnen will: "Wenn man einmal auf den Geschmack gekommen ist, will man es auf jeden Fall noch einmal erleben."

Stanway sei "noch jung und wird noch wichtiger für unser Team werden, als sie es bereits ist", betonte Cheftrainer Alexander Straus. Die Mittelfeldspielerin sei "im letzten Jahr in unserem Team in eine Führungsposition hineingewachsen. Ich denke, jeder konnte sehen, wie wichtig sie für uns war. Wir glauben an Georgia, und ich freue mich, dass auch Georgia an unser Team und unser Vorhaben glaubt." Zuletzt hatte bereits Viggosdottir bis 2026 verlängert.