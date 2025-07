FC Luzern trauert: Jugendspieler mit 17 Jahren verstorben

Der Schweizer Fußball-Erstligist FC Luzern trauert um Nachwuchsspieler Nando Bucher. Der Schweizer verstarb am Samstag im Alter von nur 17 Jahren "nach schwerer Krankheit", wie der Verein "mit großer Betroffenheit und in tiefer Trauer" zwei Tage später mitteilte. Bucher spielte zuletzt bei Luzern im Mittelfeld der U18.

"Mit seiner liebevollen, bescheidenen Art und seiner positiven Ausstrahlung war er ein sehr geschätztes Teammitglied", wird Bucher in der Klub-Mitteilung gewürdigt. Den knapp zweijährigen Kampf gegen seine Krankheit habe er "mit beeindruckender Stärke, Mut und Hoffnung" geführt – "Eigenschaften, die ihn auch als Mensch und Mitspieler auszeichneten. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit seiner Familie und seinen Angehörigen. Die FCL-Familie wird Nando in liebevoller Erinnerung behalten."