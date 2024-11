Feld für U21-EM komplett - alle Topteams dabei

Finnland, Tschechien und Georgien haben die letzten Tickets für die U21-EM 2025 in der Slowakei gelöst. Das Trio setzte sich in den Play-offs durch und komplettiert das 16-köpfige Teilnehmerfeld. Die deutschen Junioren von DFB-Trainer Antonio Di Salvo hatte bereits im Oktober als Gruppensieger zum siebten Mal in Folge die Endrunde erreicht.