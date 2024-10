Felix Nmecha ist bei den bevorstehenden Testspielen nicht bei der Nationalmannschaft dabei, aber trotzdem in aller Munde. Der Wolfsburger, an dem Borussia Dortmund interessiert sein soll, teilt immer wieder homophobe Inhalte auf Instagram. Jetzt schaltet sich der DFB ein.

Von Marie Schulte-Bockum

Felix Nmecha fehlt der Nationalmannschaft aktuell aufgrund einer Verletzung. Trotzdem ist der Wolfsburger gerade in aller Munde. Zum einen soll Borussia Dortmund starkes Interesse an einer Verpflichtung des 22-Jährigen haben, der im zentralen Mittelfeld alle Positionen spielen kann und bei den "Wölfen" in der abgelaufenen Saison sechs Tore und drei Vorlagen beisteuerte.

Zum anderen sorgt Nmecha, dessen Bruder Lukas ebenfalls deutscher Nationalspieler ist, nun zum wiederholten Mal mit einem homophoben Instagram-Beitrag für Aufsehen.

Anfang Juni teilte er in seiner Story einen Post, indem die LGBTQ-Bewegung "Pride" mit dem Teufel verglichen wurde. Der Inhalt warf der Schwulen- und Trans-Rechten-Bewegung, die jeden Juni im Namen von "Pride" große Paraden in aller Welt veranstaltet, vor, egoistisch zu sein und nur der Lust zu folgen.