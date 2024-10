Ferguson hört als ManUnited-Botschafter auf

Klubikone Sir Alex Ferguson wird die Tätigkeit als Botschafter von Manchester United offenbar nach der Saison beenden. Wie The Athletic berichtet, sei die Entscheidung einvernehmlich getroffen worden. Ferguson soll umgerechnet knapp 2,4 Millionen Euro pro Jahr für den Posten kassieren. Der 82-Jährige werde den Red Devils aber als nicht-geschäftsführendes Mitglied im Vorstand erhalten bleiben.

Mit der Maßnahme spart der in den vergangenen Jahren abgestürzte Spitzenklub an Budget. Vergangenen Monat hatte ManUnited zum fünften Mal in Folge Verluste zum Abschluss eines Geschäftsjahres verkündet. Der neue Besitzer INEOS um Gründer Jim Ratcliffe will nun sparen, insgesamt sollen 250 Stellen im Verein gestrichen werden.

Ferguson war fast 27 Jahre lang Teammanager und prägte bei United die erfolgreichste Ära der Klubgeschichte mit 13 Titeln in der Premier League, fünf im FA Cup sowie zwei in der Champions League. 2013 war er zurückgetreten.