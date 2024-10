Festnahme nach Messerangriff vor Podolski-Abschied in Köln

Nach dem Messerangriff auf einen polnischen Fußballfan vor dem Abschiedsspiel von Ex-Weltmeister Lukas Podolski in Köln hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Wie die Behörden am Montag mitteilten, wurde der 17 Jahre alte Beschuldigte bereits am Freitagnachmittag in einer Bahn in Essen durch die Bundespolizei gestellt. Der Angriff hatte sich am vergangenen Donnerstag wenige Stunden vor dem Abschiedsspiel Podolskis in der Kölner Innenstadt ereignet.