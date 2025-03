Feuer auf den Rängen: Spielabbruch in Frankreich

In der französischen Ligue 1 ist die Partie zwischen dem HSC Montpellier und der AS Saint-Étienne aufgrund von Fanausschreitungen abgebrochen worden. Die Anhänger von Montpellier warfen am Sonntag Pyrotechnik und andere Gegenstände auf das Feld und die Tribünen, dies führte zudem zu einem Brand auf den Rängen. Beim Abbruch in der 57. Minute lagen die Gastgeber im Kellerduell mit 0:2 zurück.