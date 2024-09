FIFA gibt Spielorte der Klub-WM 2025 am Samstag bekannt

Die FIFA sucht die große Bühne: Im Rahmen des Global Citizen Festivals im New Yorker Central Park wird der Fußball-Weltverband in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Spielorte und Stadien für die viel diskutierte Klub-WM 2025 in den USA bekannt geben. Rund 60.000 Menschen werden vor Ort erwartet, dazu rechnet die FIFA via Streaming auf verschiedenen Plattformen - darunter dem YouTube-Kanal des Weltverbandes - am Samstag ab 23.50 Uhr MESZ weltweit mit "100 Millionen Fans aus der ganzen Welt".