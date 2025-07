Finalissima: Wiedersehen zwischen Messi und Yamal?

July 16, 2025: Inter Miami CFâ€⠢s Lionel Messi waves to fans prior to an MLS, Fussball Herren, USA soccer game between FC Cincinnati and Inter Miami CF at TQL Stadium in Cincinnati, Ohio. CSM Cincinnati USA - ZUMAc04_ 20250716_zma_c04_002 Copyright: xKevinxSchultzx

© ZUMA Press Wire