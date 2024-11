Finnland, Tschechien und Georgien komplettieren U21-EM

Die U21-Nationalmannschaften von Finnland, Tschechien und Georgien haben sich über die Play-offs für die EM 2025 qualifiziert und komplettieren damit das 16-köpfige Teilnehmerfeld der Endrunde in der Slowakei (11. bis 28. Juni). Finnland besiegte nach Hin- und Rückspiel Norwegen, Tschechien gewann gegen Belgien und Georgien setzte sich gegen Kroatien in einem dramatischen Elfmeterschießen durch.

Das deutsche Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo hatte sich als Erster seiner Qualifikationsgruppe direkt qualifiziert, ebenso wie Dänemark, Titelverteidiger England, Italien, die Niederlande, Portugal, Rumänien, Slowenien und Spanien. Die Slowakei ist als Gastgeber gesetzt, als beste Gruppenzweite der Quali sind zudem Frankreich, Polen und die Ukraine dabei.

Die Gruppenphase mit vier Vierergruppen wird am 3. Dezember in Bratislava ausgelost. Die deutsche U21 ist aufgrund des UEFA-Koeffizienten nur in Topf zwei gesetzt, es droht eine Hammergruppe. Bei der EM 2023 in Georgien und Rumänien scheiterte der dreimalige Europameister bereits in der Vorrunde. - Die 16 Teilnehmer der U21-EM in der Übersicht:

Dänemark, Deutschland, England (Titelverteidiger), Finnland, Frankreich, Georgien, Italien, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei (Gastgeber), Slowenien, Spanien, Tschechien, Ukraine.