Flick bei Barcas CL-Auftakt doch nicht gesperrt

Hansi Flick darf beim Champions-League-Auftakt des FC Barcelona doch auf der Trainerbank sitzen. Die UEFA gab einem Einspruch der Katalanen gegen eine Sperre des Deutschen teilweise statt. Die am 31. Juli verhängte Sperre für ein Spiel werde nun zur Bewährung ausgesetzt, teilte die Europäische Fußball-Union am Freitag mit. Barca startet am Donnerstag bei Newcastle United in die neue Spielzeit der Königsklasse.

Flick hatte am 6. Mai nach dem Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Inter Mailand den Schiedsrichter kritisiert, die UEFA wertete dies als unsportliches Verhalten. Die Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro bleibt indes bestehen.

Auch die Sperre gegen Co-Trainer Marcus Sorg wurde in eine Bewährungsstrafe umgewandelt.