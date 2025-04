Flick kritisiert Ansetzung vor CL-Halbfinale: "Ein Witz"

Trainer Hansi Flick vom FC Barcelona hat sich einmal mehr über die Spiel-Ansetzungen in der spanische Fußball-Liga echauffiert. "Ich will mich nicht entschuldigen oder beschweren, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Jede Liga schützt ihre Vereine, wenn sie in der Champions League spielen, vor allem im Halbfinale. Das ist unglaublich. Wir haben keine Zeit, uns auszuruhen", sagte Flick am Freitag.

Den Ex-Bundestrainer ärgert, dass die Katalanen nur drei Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Königsklasse bei Inter Mailand (6. Mai) um 21.00 Uhr bei Real Valladolid antreten müssen. "Warum können wir nicht um 18.00 Uhr oder 18.30 Uhr dort spielen? Nennen Sie mir einen Grund! Ich will den Kerl sehen, der dafür verantwortlich ist. Für mich ist das ein Witz, es ist ein Witz", schimpfte Flick. Schon vor dem Viertelfinal-Rückspiel bei Borussia Dortmund am Dienstag (1:3) hatten die Katalanen samstags um 21.00 Uhr auswärts gespielt.

Vor rund einem Monat hatten sich die Katalanen bereits massiv über die Ansetzung des Nachholspiels gegen CA Osasuna empört. Die Partie, die nach dem Tod des Barca-Klubarztes Carles Minarro Garcia verschoben worden war, war nach einer Länderspielpause am Donnerstagabend angesetzt worden - Spieler aus Südamerika wie Offensivstar Raphinha (Brasilien) waren noch gar nicht von ihren Nationalteams zurück. Ein Einspruch Barcas gegen die Ansetzungen blieb erfolglos, das Team von Flick gewann die Partie schlussendlich mit 3:0.