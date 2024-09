Flick nimmt "Schuld" für erste Liga-Pleite auf sich

Hansi Flick hat die "Schuld" für die erste Saisonniederlage des FC Barcelona in der spanischen Primera Division auf sich genommen. Der frühere Fußball-Bundestrainer hatte seine Startelf beim CA Osasuna kräftig durchgewechselt, das 2:4 (0:2) bedeutete das Ende seiner Siegesserie in der Liga. "In der ersten Halbzeit haben wir viele Fehler gemacht, das war nicht normal. Wir hatten viele Wechsel im Team, vielleicht war das einer der Gründe", sagte Flick.

"Ich glaube aber, es war notwendig", fügte er an: "Wir hatten so viele Spiele, viele Spieler haben so viele Minuten gespielt. Darauf muss ich achten, das ist meine Verantwortung. Wenn Sie jemandem die Schuld für diese Niederlage geben wollen, dann nehmen Sie mich."

Die Katalanen verpasste es durch die erste Niederlage nach sieben Siegen, ihren eigenen Vereinsrekord aus der Saison 2013/14 zu egalisieren, als sie mit Trainer Gerardo Martino acht Siege in Folge zum Ligastart geholt hatten.

Flick führt mit Barcelona zwar weiterhin souverän die Tabelle an, musste aber seine zweite Pflichtspiel-Niederlage einstecken: Am ersten Spieltag der Champions League hatte Barcelona bei der AS Monaco verloren (1:2) und steht deshalb am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) gegen Young Boys Bern in der Königsklasse bereits unter Druck.