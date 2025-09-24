Flick: Platz zwei beim Ballon d'Or ein Ansporn für Yamal

Hansi Flick geht davon aus, dass Lamine Yamal seine vermeintliche Niederlage bei der Wahl zum Ballon d'Or als zusätzliche Motivation begreift. Er habe mit seinem Jungstar gesprochen, sagte der Trainer des FC Barcelona am Mittwoch und berichtete: "Er sieht das richtig - als Ansporn für die Zukunft."

Yamal hatte bei der Abstimmung den zweiten Platz hinter Osmane Dembélé von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain belegt. "Dembélé, er hat es auch verdient", sagte Flick und ergänzte: "Es ist eine Abstimmung, da kann viel passieren. Lamine hat das gut akzeptiert und ist motiviert, in dieser Saison zu zeigen, was er kann."

Bei der Gala in Paris wurde Yamal erneut zum besten Spieler unter 21 Jahren gekürt.