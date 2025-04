Flicks Titeltraum gegen Real: "Sind auf einem guten Weg"

In Anbetracht des Finalgegners Real Madrid stellte Hansi Flick gleich eines klar: "Der Job ist noch nicht erledigt." Doch nach dem 1:0 (1:0) mit dem FC Barcelona im Halbfinal-Rückspiel des spanischen Fußball-Pokals bei Atlético Madrid hat der frühere Bundestrainer beste Aussichten auf seinen ersten großen Titel mit den Katalanen. "Wir kämpfen, wir versuchen alles, um Titel zu gewinnen, und wir sind auf einem guten Weg", sagte der 60-Jährige beim Streamingdienst Barca One.

Nach dem wilden 4:4 im Hinspiel genügte dem Rekordpokalsieger ein Treffer von Ferran Torres in der 27. Minute, um das Ticket für das Endspiel am 25. April in Sevilla zu buchen, wo der FCB nun zum 32. Mal den Pokal gewinnen kann. "Wir haben wirklich mutig gespielt, es war nicht einfach, vor allem in der zweiten Halbzeit", lobte Flick sein Team. Für den Coach wäre es der zweite Titel mit Barca, im Januar wurde Rekordmeister Madrid bereits im Finale der spanischen Supercopa deutlich besiegt (5:2).

"Wir können uns nicht ausruhen, wir müssen weiter an uns glauben und mit Demut arbeiten", sagte Torschütze Torres bei Movistar, "dann bin ich sicher, dass gute Dinge passieren werden." Auf das Duell mit Real blickt der 25-Jährige mit Vorfreude: "Wenn ein Finale schon eine große Motivation ist, stelle dir vor, du spielst auch noch gegen deinen größten Rivalen."

Die beiden Giganten des spanischen Fußballs duellieren sich erstmals seit 2014 im Endspiel um die Copa del Rey, damals hatten die Madrilenen dank eines denkwürdigen Tores von Gareth Bale mit 2:1 gesiegt. Real war am Dienstag mit einem 4:4 nach Verlängerung gegen Real Sociedad ins Finale eingezogen, Antonio Rüdiger hatte in der 115. Minute zum Ausgleich getroffen. Im Hinspiel hatten die Königlichen 1:0 gesiegt.