Florenz auch dank Gosens in der Conference League

Auch dank Fußball-Nationalspieler Robin Gosens hat die AC Florenz den Einzug in die Ligaphase der Conference League geschafft, musste zwischendurch aber zittern. Der Serie-A-Klub geriet nach einem 3:0 im Hinspiel in den Play-offs gegen den ukrainischen Verein Polissia Schytomyr in Bedrängnis, gewann aber das Rückspiel letztlich mit 3:2 (0:2). Gosens trug als Joker entscheidend zum Comeback bei.

Die Fiorentina geriet vor heimischem Publikum schnell in die Bredouille. Schon nach 14 Minuten führten die Gäste mit 2:0. Zur Pause brachte Trainer Stefano Pioli unter anderem Gosens, der im Hinspiel eine Woche zuvor, als Florenz trotz einer Halbzeit in Unterzahl klar gewann, noch als Torschütze geglänzt hatte.

Der DFB-Spieler verhalf seiner Mannschaft zu etwas Ruhe, indem er erst den Anschlusstreffer durch Dodo (78.) und dann den Ausgleich von Luca Ranieri (86.) vorbereitete. Kurz vor Schluss krönte der ehemalige Bundesliga-Stürmer Edin Dzeko die Aufholjagd mit seinem Tor zum Sieg (89.).

Eine historische Überraschung verpasste indes der AC Virtus: Nach dem 1:2 im Hinspiel gegen Breidablik Kopavogur aus Island gelang dem Meister aus San Marino das erhoffte Comeback nicht. Nach einer Gelb-Roten Karte im ersten Durchgang unterlag die Mannschaft aus dem Zwergstaat mit 1:3 (1:1). Es wäre das erste Mal gewesen, dass sich eine Mannschaft aus San Marino für den Europapokal qualifiziert.