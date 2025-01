Foden schreibt Titelverteidigung von City ab

Der englische Fußball-Nationalspieler Phil Foden hat die erfolgreiche Titelverteidigung von Manchester City in der Premier League bereits abgeschrieben. "Der Titel? Ja, das hat sich für uns erledigt, es ist vorbei", sagte Foden, der am Dienstag beim 2:2 beim FC Brentford beide Treffer für die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola erzielt hatte.

City liegt zwölf Punkte hinter dem FC Liverpool zurück, der Spitzenreiter hat zudem ein Spiel weniger ausgetragen. "Wir sind nicht dumm. Wir müssen unter die ersten Vier kommen. Und wir haben noch die Champions League. Es ist also nicht so, dass die Saison vorbei wäre", sagte Foden und fügte selbstkritisch an: "Unsere Leistungen waren zuletzt nicht gut genug."

In den vergangenen sieben Jahren ist City sechsmal englischer Meister geworden. Die Serie unterbrach nur Liverpool unter Teammanager Jürgen Klopp 2020.