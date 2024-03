Foto im Miami-Trikot: Schiedsrichter von Messi-Spiel abgesetzt

Anzeige

Schiedsrichter Guiherme Ceretta wurde kurzfristig von seinem Einsatz beim nächsten Spiel von Lionel Messi abgesetzt. Wie The Athletic berichtet, wurden in Sozialen Medien Bilder des Schiedsrichters veröffentlicht, die ihn in einem Trikot von Messi-Klub Inter Miami zeigen. Daraufhin setzte ihn der Verband vom Spiel Inter Miami gegen Orlando City am Samstag (22.30 MEZ) ab.

Wie die Professional Referee Organization (PRO) mitteilte, sei Ceretta wegen einer möglichen Konfliktsituation vom Spiel abgesetzt worden. Die Partie wird nun von Jamie Herrera geleitet werden.