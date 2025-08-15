Frank fordert Unterstützung für Tel

Der neue Teammanager Thomas Frank hat vor dem Saisonstart des Europa-League-Siegers Tottenham Hotspur die Unterstützung der "echten" Fans für Mathys Tel gefordert. "In schwierigen Zeiten stehen wir gemeinsam da, und ich erwarte, dass die Fans ihn richtig, richtig, richtig laut anfeuern werden", sagte Frank am Freitag. Tel war nach seinem verschossenen Elfmeter im UEFA-Supercup am Mittwoch gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain (3:4 n.E.) in den Sozialen Medien rassistisch beleidigt worden.

"Es ist natürlich furchtbar, was passiert ist und wir tun alles, was wir können, um ihn in dieser Situation zu unterstützen", sagte der 51-jährige Däne. Er sei sich aber sicher, dass die "echten Tottenham-Fans", die am Samstag gegen den FC Burnley ins Stadion kommen, den ehemaligen Bayern-Spieler unterstützen werden. Tel war schon zu Bundesliga-Zeiten Opfer von rassistischen Beleidigungen geworden.