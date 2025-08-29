Frankfurt holt Australierin Raso

Eintracht Frankfurt hat die australische Fußball-Nationalspielerin Hayley Raso verpflichtet. Die Offensivspielerin kommt vom englischen Erstligisten Tottenham Hotspur und erhält bei der SGE einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

"Durch ihre Stationen in England, Spanien und den USA sowie ihre beeindruckende Karriere in der Nationalmannschaft bringt sie wertvolle Erfahrung mit, mit der sie unser Team bereichern wird", sagte die Technische Direktorin Katharina Kiel über die 30-Jährige: "Mit ihrer Dynamik und Flexibilität bringt sie weitere Komponenten in unser Offensivspiel ein und ist so ein wichtiges Puzzleteil für zukünftige Erfolge."

Raso kann auf 99 Länderspiele (22 Tore) für die Matildas zurückblicken, auch bei den Olympischen Spielen 2024 gehörte sie zum australischen Kader. In Europa spielte sie vor ihrer Station in London unter anderem auch für Manchester City und Real Madrid.