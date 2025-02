Frankfurt und München nutzen Patzer der Konkurrenz

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt und Bayern München haben die Patzer der Konkurrenz in der Bundesliga der Frauen genutzt. Die Frankfurterinnen gaben sich beim 9:0 (4:0) gegen Schlusslicht Turbine Potsdam keine Blöße und führen die Liga weiter vor den punktgleichen Münchnerinnen an. Der Titelverteidiger gewann 3:1 (1:1) bei der TSG Hoffenheim. Der VfL Wolfsburg (0:0 in Köln) liegt nun drei Zähler zurück, Bayer Leverkusen (1:1 gegen Essen) fünf.