Frankfurt verpflichtet Nationalspielerin Ilestedt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat die schwedische Nationalspielerin Amanda Ilestedt (32) verpflichtet. Die Verteidigerin kommt ablösefrei vom Champions-League-Sieger FC Arsenal und erhält bei der Eintracht einen Dreijahresvertrag. Das teilte der Klub am Freitag mit.

"Sie bringt ein Profil mit, das uns bislang im Kader noch gefehlt hat und ist an einem Punkt in ihrer Karriere, in der sie sich eine klare Rolle wünscht, die wir ihr hier geben können und wollen", sagte Katharina Kiel, Technische Direktorin der Eintracht-Frauen.

Nach ihrer Schwangerschaftspause bis Januar 2025 war Ilestedt nur noch Ergänzungsspielerin beim FC Arsenal und kam in der Rückrunde auf sechs Kurzeinsätze. Mit der schwedischen Nationalmannschaft erreichte sie bei der EM in der Schweiz das Viertelfinale und stand dabei einmal auf dem Platz. In der Frauen-Bundesliga spielte sie bereits für Turbine Potsdam und Bayern München, mit den Bayern gewann sie 2021 die deutsche Meisterschaft.