Frankreich: Deschamps plant offenbar Rücktritt für 2026

Frankreichs Fußball-Nationaltrainer Didier Deschamps plant offenbar seinen Rücktritt. Wie unter anderem die Nachrichtenagentur AFP unter Bezugnahme auf eine Quelle nahe der Mannschaft berichtet, will Deschamps seinen Vertrag nicht noch einmal verlängern und nach der WM 2026 seinen Posten verlassen. Der 56-Jährige ist seit 2012 Trainer der Franzosen und damit der dienstälteste Coach in der Geschichte der Equipe tricolore.

2018 führte Deschamps seine Mannschaft in Russland zum WM-Titel, er ist damit eine von nur drei Personen, die sowohl als Spieler (1998) als auch als Trainer Weltmeister wurden. Insgesamt erreichte Deschamps in seiner bisherigen Amtszeit mit Frankreich bei drei großen Turnieren das Finale, bei der EM 2024 in Deutschland schieden Les Bleus im Halbfinale gegen den späteren Europameister Spanien aus.