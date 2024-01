Frankreich schlägt EM-Quartier in Ostwestfalen auf

Anzeige

Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft wird ihr Quartier für die Europameisterschaft in Paderborn und Bad Lippspringe aufschlagen. Das teilte Zweitligist SC Paderborn am Mittwoch mit. Der zweimalige Weltmeister werde Anfang Juni in Ostwestfalen erwartet. Das Turnier beginnt am 14. Juni.

Die Paderborner kündigten an, die Mannschaftskabinen und andere Räumlichkeiten ihres Stadions umzubauen, um den Anforderungen der Equipe Tricolore zu entsprechen. Dort werden während der Europameisterschaft die Trainingseinheiten sowie die Pressekonferenzen vor den Spielen stattfinden. Dazu beherbergt die Spielstätte zwei temporäre TV-Studios für die UEFA und Frankreichs größten Fernsehsender TF1.

Ihr Quartier beziehen die Franzosen im Best Western Premier Park Hotel & Spa in Bad Lippspringe. Der Kur- und Badeort liegt nur wenige Kilometer von Paderborn entfernt. Frankreich trifft bei der EURO (bis 14. Juli) in Gruppe D auf Österreich, die Niederlande und einen Play-off-Sieger.