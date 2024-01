Franz Beckenbauer: Ex-DFB-Boss Niersbach über das Vermächtnis des "Kaisers"

"Das habe ich besonders gemerkt vor der WM 2006, als wir die 31 qualifizierten Länder besucht haben, angefangen in Teheran und aufgehört in Sydney. Diese Geste hat uns als WM-Gastgeber ungeheure Sympathiepunkte beschert, war aber wirklich nur möglich mit Franz Beckenbauer."

"Keine deutsche Persönlichkeit war wohl so bekannt und anerkannt in der Welt wie Franz", erinnert sich der ehemalige DFB-Präsident:

"In der Kabine getobt, als ob wir ausgeschieden wären"

Besonders gerne denkt der langjährige DFB-Funktionär an die gemeinsame Zeit in Italien zurück, ganz speziell aber an die turbulenten Szenen nach dem Viertelfinale: "Da hat sich Franz furchtbar aufgeregt, weil unsere Mannschaft das 1:0 gegen eine dezimierte Mannschaft der Tschechischen Republik ziemlich unsouverän über die Bühne gebracht hat. In der Kabine hat er getobt, als ob wir ausgeschieden wären", erzählte Niersbach.

"In dieser heiklen Phase habe ich von innen die Tür zugehalten, obwohl die "ARD"-Crew dauernd anklopfte, um den Teamchef zum Interview zu holen. Ich habe dauernd gerufen 'Franz, Halbfinale, Halbfinale' und erst aufgemacht, als er sich einigermaßen beruhigt hatte. Das Interview ist dann ganz gut gelaufen - und ich als damaliger Pressechef war total erleichtert."