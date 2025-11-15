Anzeige
Franzose Letexier leitet Quali-Showdown

Gutes Omen für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Der französische Schiedsrichter Francois Letexier leitet das entscheidende WM-Qualifikationsspiel am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig gegen die Slowakei. Die bisherigen drei Länderspiele mit Letexier als Referee hat die DFB-Auswahl alle gewonnen.

Zuletzt pfiff der 36-Jährige, der seit 2017 FIFA-Schiedsrichter ist, das Viertelfinal-Hinspiel in der Nations League im März in Mailand gegen Italien (2:1). Letexier war auch der Schiedsrichter beim Sieg in der Nationenliga in Bosnien und Herzegowina im Oktober 2024 (2:1) sowie in der WM-Qualifikation im November 2021 in Armenien (4:1).

Gegen die Slowakei genügt der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann schon ein Punkt, um sich als Gruppensieger direkt für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zu qualifizieren.

