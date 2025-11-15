Anzeige
WM 2026

WM 2026: Gutes Omen für DFB-Team - Franzose Letexier leitet Showdown gegen die Slowakei

  • Aktualisiert: 15.11.2025
  • 11:49 Uhr
  • SID

Für das DFB-Team geht es im abschließenden WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei um Alles. Der leitende Referee ist in jedem Fall ein gutes Omen.

Gutes Omen für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Der französische Schiedsrichter Francois Letexier leitet das entscheidende WM-Qualifikationsspiel am Montag in Leipzig gegen die Slowakei. Die bisherigen drei Länderspiele mit Letexier als Referee hat die DFB-Auswahl alle gewonnen.

Zuletzt pfiff der 36-Jährige, der seit 2017 FIFA-Schiedsrichter ist, das Viertelfinal-Hinspiel in der Nations League im März in Mailand gegen Italien (2:1). Letexier war auch der Schiedsrichter beim Sieg in der Nationenliga in Bosnien und Herzegowina im Oktober 2024 (2:1) sowie in der WM-Qualifikation im November 2021 in Armenien (4:1).

Gegen die Slowakei genügt der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann schon ein Punkt, um sich als Gruppensieger direkt für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zu qualifizieren.

Anzeige
Anzeige
Mehr News und Videos zum Fußball
imago images 1069200732
News

Deutschland vs. Slowakei live: Qualifikation zur WM 2026 im Free-TV, Livestream und Ticker

  • 15.11.2025
  • 13:39 Uhr
Slowakei vs. Deutschland
News

Endspiel gegen Slowakei: So fährt Deutschland zur WM

  • 15.11.2025
  • 13:09 Uhr
Nick Woltemade (Deutschland) bejubelt den Treffer zum 0:1, Luxemburg vs Deutschland, Fussball, European Qualifiers, 09. Spieltag, Saison 2025 2026, 14.11.2025 Luxemburg vs Deutschland, Fussball, Eu...
News

DFB-Team endlich mit Neuner, aber ohne Stabilität

  • 15.11.2025
  • 12:57 Uhr
Nick Woltemade (m.) rettete das DFB-Team
News

"Wahrer Albtraum": Presse staunt über schwaches DFB-Team

  • 15.11.2025
  • 12:41 Uhr
Luxembourg v Germany - FIFA World Cup 2026 Qualifier
News

Kommentar: Das DFB-Team tut weh - doch es gibt Hoffnung

  • 15.11.2025
  • 12:26 Uhr
imago images 1068781582
News

Juventus und Liverpool wohl heiß auf Bayern-Star

  • 15.11.2025
  • 12:26 Uhr
Kimmich Schlotterbeck
News

Kimmich und Schlotterbeck: Nur einer gegen Slowakei wohl dabei

  • 15.11.2025
  • 11:54 Uhr
Napoli-Boss Aurelio De Laurentiis
News

Neapel-Präsident will Entschädigungen für verletzte Nationalspieler

  • 15.11.2025
  • 11:27 Uhr
imago images 1066031349
News

WM-Qualifikation: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 15.11.2025
  • 10:59 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live: Termine, Übertragungen im TV und kostenlosen Joyn-Livestream

  • 15.11.2025
  • 10:51 Uhr