Für das DFB-Team geht es im abschließenden WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei um Alles. Der leitende Referee ist in jedem Fall ein gutes Omen.

Gutes Omen für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Der französische Schiedsrichter Francois Letexier leitet das entscheidende WM-Qualifikationsspiel am Montag in Leipzig gegen die Slowakei. Die bisherigen drei Länderspiele mit Letexier als Referee hat die DFB-Auswahl alle gewonnen.

Zuletzt pfiff der 36-Jährige, der seit 2017 FIFA-Schiedsrichter ist, das Viertelfinal-Hinspiel in der Nations League im März in Mailand gegen Italien (2:1). Letexier war auch der Schiedsrichter beim Sieg in der Nationenliga in Bosnien und Herzegowina im Oktober 2024 (2:1) sowie in der WM-Qualifikation im November 2021 in Armenien (4:1).

Gegen die Slowakei genügt der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann schon ein Punkt, um sich als Gruppensieger direkt für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zu qualifizieren.