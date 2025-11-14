BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF RAN.DE UND JOYN
FC Bayern München: Juventus Turin und FC Liverpool wohl an Serge Gnabry dran
- Veröffentlicht: 14.11.2025
- 13:40 Uhr
- ran.de
Der Vertrag von Serge Gnabry beim FC Bayern München läuft im Sommer aus. Nun sollen zwei absolute Topklubs an ihm interessiert sein.
Im Sommer 2026 läuft der Vertrag von Serge Gnabry beim FC Bayern München aus. In den vergangenen beiden Jahren galt der deutsche Nationalspieler immer wieder als Wechselkandidat, unlängst spielte er aber groß auf.
So zeigte der Offensivspieler starke Leistungen und wurde dementsprechend gelobt. Laut der italienischen "Gazzetta dello Sport" haben nun Juventus Turin und der FC Liverpool ein Auge auf den 30-Jährigen geworfen. Auch die "Bild" berichtet vom Interesse der Topklubs.
Die Bayern-Verantwortlichen würden den Kontrakt mit Gnabry demnach gerne verlängern, es könnte allerdings am Gehalt scheitern. Dem Vernehmen nach verdient er zwischen 17 und 19 Millionen Euro pro Jahr. Eine Summe, die der Rekordmeister so in Zukunft wohl nicht mehr bezahlen möchte.
Dementsprechend müsste Gnabry für eine Vertragsverlängerung wohl finanzielle Einbußen in Kauf nehmen.
Gnabry im nächsten Sommer ablösefrei
Im Zuge der Verletzung von Jamal Musiala war Gnabry in der laufenden Hinrunde bislang gesetzt – und konnte mit ansprechenden Leistungen glänzen.
Was Juve und den Reds in die Karten spielen könnte: Gnabry ist im Sommer ablösefrei, das somit eingesparte Geld könnte bei möglichen Gehaltsforderungen eingebracht werden.