Der Vertrag von Serge Gnabry beim FC Bayern München läuft im Sommer aus. Nun sollen zwei absolute Topklubs an ihm interessiert sein.

Im Sommer 2026 läuft der Vertrag von Serge Gnabry beim FC Bayern München aus. In den vergangenen beiden Jahren galt der deutsche Nationalspieler immer wieder als Wechselkandidat, unlängst spielte er aber groß auf.

So zeigte der Offensivspieler starke Leistungen und wurde dementsprechend gelobt. Laut der italienischen "Gazzetta dello Sport" haben nun Juventus Turin und der FC Liverpool ein Auge auf den 30-Jährigen geworfen. Auch die "Bild" berichtet vom Interesse der Topklubs.

Die Bayern-Verantwortlichen würden den Kontrakt mit Gnabry demnach gerne verlängern, es könnte allerdings am Gehalt scheitern. Dem Vernehmen nach verdient er zwischen 17 und 19 Millionen Euro pro Jahr. Eine Summe, die der Rekordmeister so in Zukunft wohl nicht mehr bezahlen möchte.

Dementsprechend müsste Gnabry für eine Vertragsverlängerung wohl finanzielle Einbußen in Kauf nehmen.