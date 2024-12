Die am Wochenende abgesagte Begegnung der Fußball-Bundesliga zwischen den Aufsteigerinnen von Carl Zeiss Jena und der TSG Hoffenheim wird am 26. Januar nachgeholt. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. Anstoß ist um 14.00 Uhr. Die für den vergangenen Sonntagabend (18.30 Uhr) geplante Partie war wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausgefallen.