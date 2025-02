Frauen-BL: Wölfinnen überrollen SGE - Bayern Spitzenreiter

Starke Reaktion: Die Fußballerinnen vom VfL Wolfsburg haben sich nach ihrem Pokal-Aus unter der Woche eindrucksvoll zurückgemeldet. Im Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt, das vor Beginn des Spieltags die Tabelle angeführt hatte, feierte das Team von Tommy Stroot einen spektakulären 6:1 (5:0)-Heimsieg und zog punktetechnisch mit den Hessinnen (35) gleich. Durch den Sieg bleibt der FC Bayern Tabellenführer, Frankfurt kassierte seine zweite Saisonniederlage und ist nun Zweiter. Am Mittwoch war Wolfsburg im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen die TSG Hoffenheim ausgeschieden. Erstmals seit elf Jahren wird der VfL nicht den DFB-Pokal gewinnen.

Die ehemalige Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp brachte die Wölfinnen schnell in Führung (3.), Lineth Beerensteyn erhöhte nur fünf Minuten später. Janina Minge (28.) ließ den VfL per Hand- und Lena Lattwein (45.+1) per Foulelfmeter jubeln. Es kam noch dicker für die Frankfurterinnen, Pia-Sophie Wolter vergrößerte das Debakel mit einem Kopfball-Eigentor (45.+7).

Doch damit nicht genug. Zwar kam Frankfurt besser aus der Kabine, trotzdem machte Vivien Endemann (60.) das sechste VfL-Tor an diesem Abend. Immerhin: Carlotta Wamser (85.) traf zum Ehrentreffer für die SGE, Laura Freigang verschoss zu allem Überfluss noch einen Foulelfmeter (87.).

Zuvor waren die Fußballerinnen von Bayern München zurück an die Tabellenspitze gesprungen. Das Team von Trainer Alexander Straus feierte gegen Werder Bremen im eigenen Stadion einen 1:0 (1:0)-Arbeitssieg, es war der zwölfte Saisonerfolg im 15. Liga-Spiel.

Bayer Leverkusen hatte hingegen einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Top-drei kassiert. Bei der TSG Hoffenheim setzte es eine 0:1 (0:0)-Niederlage. Für Bayer war es das vierte Spiel in Folge ohne Sieg.