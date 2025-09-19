Frauen-Bundesliga: Freiburg übernimmt Tabellenführung

Die Fußballerinnen des SC Freiburg haben die Bundesliga-Tabellenspitze erobert. Mit einem 6:2 (2:1) gegen Aufsteiger Hamburger SV feierte das Team von Trainer Edmond Kapllani den zweiten Saisonsieg und steht nun mit sieben Punkten ganz oben. Gleich vier Teams haben am Wochenende aber die Chance, vorbeizuziehen.