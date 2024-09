Anzeige

Mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel haben sich die Fußballerinnen von RB Leipzig in der Bundesliga vorerst in die Spitzengruppe katapultiert. Der letztjährige Aufsteiger bezwang am Freitagabend Werder Bremen mit 2:0 (1:0) und sprang auf den zweiten Tabellenplatz hinter Titelverteidiger Bayern München. Lydia Andrade (8.) und Sandra Starke (50.) erzielten die Tore für die Gastgeberinnen.