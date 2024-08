Frauen-Bundesliga: Straus erwartet steinigen Weg zum Titel

Anzeige

Trainer Alexander Straus von Meister Bayern München erwartet einen steinigen Weg zur Titelverteidigung in der Frauenfußball-Bundesliga. "Wolfsburg ist ein sehr starker Gegner - aber auch Frankfurt hat eine gute Entwicklung genommen", sagte der Coach vor dem Ligastart gegen Rückkehrer Turbine Potsdam am Freitag (17.00 Uhr/ZDF, DAZN und MagentaSport): "Wir müssen jeden Tag hart arbeiten und auf dem Boden bleiben. Dann können wir hoffentlich im Mai nächsten Jahres feiern. Das ist unser Ziel - aber bis dahin es es noch sehr lange hin."

Mit Blick auf die eigene Spielweise will Straus kaum etwas ändern. "Was wir gut gemacht haben, möchten wir noch besser machen", sagte der 48 Jahre alte Norweger, der sich zunächst auf den ersten Gegner konzentrieren will: "Potsdam hat viel Energie. Sie werden probieren, es uns schwer zu machen."