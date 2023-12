Frauen-Bundesliga: Wolfsburg übernimmt in Köln Platz eins

Anzeige

Die Fußballerinnen von Pokalsieger VfL Wolfsburg haben sich mit 4:1 (1:2) beim 1. FC Köln durchgesetzt und damit mindestens bis Montag die Tabellenführung der Frauen-Bundesliga übernommen.

Svenja Huth brachte die Gäste aus der Autostadt in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. Unbeeindruckt vom Gegentreffer antworteten die Kölnerinnen aber in Person von Anna Gerhardt prompt (25.), Dominique Janssen erzielte jedoch vom Punkt die erneute Gästeführung (45.+3). In Hälfte zwei führte Vivien Endemann die Wölfinnen mit einem Sonntagsschuss zum 3:1 auf die Siegerstraße (53.), Joelle Wedemeyer traf zum 4:1-Endstand (86.).

Im zweiten Bundesliga-Spiel des Tages unterlag die SGS Essen dem SC Freiburg mit 0:1 (0:1). Das Siegtor für die Breisgauerinnen erzielte Lisa Kolb (30.).