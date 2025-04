Frauen: Freiburg holt Birkholz aus Jena

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat Stürmerin Luca Birkholz vom Ligarivalen Carl Zeiss Jena verpflichtet. Die 21-Jährige wechselt zur kommenden Saison in den Breisgau. Über die Vertragsdauer machte der Sport-Club wie gewohnt keine Angaben.

"Mit Luca gewinnen wir eine junge Stürmerin, die in der zweiten Liga bereits bewiesen hat, welche Torgefahr sie ausstrahlen kann", sagt SC-Bereichsleiterin Birgit Bauer-Schick: "Nun wollen wir mit Luca gemeinsam die nächsten Schritte in der Bundesliga gehen und an ihrer positiven Entwicklung anknüpfen. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit ihrem Tempo, ihrer Körpergröße und ihrer Art, Fußball zu arbeiten, unsere Offensive verstärken können."