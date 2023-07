Schwedens Fußball-Nationalspielerinnen mussten offenbar vor der Frauen-WM 2011, die in Deutschland stattfand, einem Arzt ihre Genitalien zeigen, um zu beweisen, dass sie Frauen sind. Das schreibt die Schwedin und ehemalige Wolfsburg-Spielerin Nilla Fischer in ihrem neuen Buch.

Schwedens ehemalige Nationalspielerin Nilla Fischer beschreibt in einem neuen Buch, wie sie sich vor der Frauen-WM 2011 vor einem Arzt ausziehen musste, um ihr weibliches Geschlecht nachzuweißen. Die FIFA verlangte im Vorfeld des Turniers in Deutschland einen Geschlechtstest aller Teilnehmer.

FIFA gab den Auftrag: Bei Frauen-WM 2011 mussten Spielerinnen ihr Geschlecht beweisen

Der Fußball-Weltverband FIFA, der die WM als Organisator durchführt, reagierte zwei Wochen vor dem WM-Start in Deutschland mit neuen Richtlinien auf diese Vorwürfe. Teilnehmende Nationen mussten eine Erklärung unterzeichnen, in der sie garantieren, dass die Spielerinnen in ihrem WM-Kader "dem angemessenen Geschlecht" angehören.