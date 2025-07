Frauen-Spielplan: Bayern gegen Wolfsburg am sechsten Spieltag

Double-Gewinner Bayern München tritt am sechsten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison auswärts bei Vizemeister VfL Wolfsburg an, das zweite Duell der beiden Titelanwärter steigt am 19. Spieltag in München. Das geht aus dem Spielplan hervor, den der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt gab. Bereits zuvor stand fest, dass die Bayern als amtierender Meister am 6. September (17.45 Uhr/ARD, MagentaSport und DAZN) die Saison gegen Bayer Leverkusen eröffnen werden. Für das Spiel in der Allianz Arena wurden bereits 25.000 Karten verkauft - dies bedeutet schon jetzt einen Zuschauerrekord für den Klub.

Erstmals wird es in der höchsten Spielklasse der Frauen aufgrund der Aufstockung auf 14 Teams 26 Spieltage geben. Die Aufsteiger Union Berlin und 1. FC Nürnberg treffen bereits am ersten Spieltag direkt aufeinander. Für den Hamburger SV, den dritten Aufsteiger, wartet mit den Wolfsburgerinnen im ersten Spiel eine Mammutaufgabe - allerdings im heimischen Volksparkstadion.

Neben dem Gipfeltreffen zwischen Bayern und Wolfsburg findet am sechsten Spieltag im Oktober das erste Bundesliga-Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV statt. Eintracht Frankfurt, in der vergangenen Saison Tabellendritter, trifft am zehnten Spieltag auswärts auf den VfL Wolfsburg und am zwölften Spieltag im Heimspiel auf die Bayern.

Zum Abschluss jedes Spieltags ist eine Begegnung für den Montagabend angesetzt, diese wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Auch in der kommenden Saison zeigen MagentaSport und DAZN alle 182 Spiele live. Zusätzlich haben sich ARD und ZDF die Rechte an insgesamt zehn frei empfangbaren Liveübertragungen pro Saison gesichert.

Nach dem 14. Spieltag, der vom 19. bis 22. Dezember ausgetragen wird, geht die Liga in eine knapp vierwöchige Winterpause. Der Spielbetrieb wird am 23. Januar 2026 wieder aufgenommen. Der 26. und letzte Spieltag ist für den 17. Mai 2026 terminiert.