Frauen-WM: USA wohl Gastgeber 2031, Vereinigtes Königreich 2035

Die Fußball-Weltmeisterschaften der Frauen dürften 2031 und 2035 in den USA bzw. im Vereinigten Königreich stattfinden. Wie Gianni Infantino im Rahmen des UEFA-Kongresses in Belgrad mitteilte, gebe es zum Ende der offiziellen Frist für Interessensbekundungen jeweils nur eine gültige Bewerbung. Die Bewerbung für 2031 sei "von den USA potenziell gemeinsam mit anderen CONCACAF-Mitgliedern", erklärte der FIFA-Präsident. Die von 2035 komme aus Europa aus den Mutterländern des Fußballs im Vereinigten Königreich.

"Die Weltmeisterschaften werden also in großartigen Nationen stattfinden, um den Frauenfußball zu boosten", führte Infantino aus. Zudem solle für beide Turniere analog zu den Männern die Teilnehmerzahl von 32 auf 48 erhöht werden. Die USA hatten bereits zuletzt öffentlich Interesse an der WM 2031 angemeldet, als potenzieller Co-Gastgeber gilt Mexiko. Als mögliche Konkurrenten galten unter anderem China, Japan und Südafrika, die nun allerdings allesamt offenbar keine gültigen Interessensbekundungen abgaben.

Die Fußballverbände von England, Nordirland, Schottland und Wales hatten im Februar angekündigt, dass sie eine gemeinsame Interessensbekundung für die Ausrichtung der Endrunde 2035 abgeben wollen. Vorausgegangen war ein Beschluss des FIFA-Councils, das Turnier in Europa oder in Afrika auszutragen. Spanien hatte gemeinsam mit Portugal und Marokko ebenfalls die Absicht einer Bewerbung geäußert, diese Konstellation kommt nun aber offenbar doch nicht in Betracht.

Die nächste WM findet 2027 in Brasilien mit noch 32 Teilnehmern statt. Deutschland ging mit seiner Bewerbung im Verbund mit den Niederlanden und Belgien damals leer aus, entschied sich dann aber gegen eine weitere Bewerbung für 2031 oder 2035. Stattdessen setzt der DFB voll auf eine Bewerbung für die EM 2029.