Frauen-WM 2023: Deutsche Klubs erhalten fast 500.000 Euro

Deutsche Fußballklubs profitieren nachträglich von der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland. Wie die FIFA am Dienstag mitteilte, erhalten 59 Vereine aus Deutschland knapp eine halbe Million Euro, wobei Pokalsieger VfL Wolfsburg (120.000 Euro) und Meister Bayern München (90.000 Euro) am höchsten entschädigt werden.