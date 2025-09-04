Fußball
Frauenfußball: Die Zuschauerrekorde im Überblick
Der FC Bayern hat für das offizielle Eröffnungsspiel der Frauen-Bundesliga am Samstag (17.45 Uhr/ARD, DAZN und MagentaSport) in der Allianz Arena gegen Bayer Leverkusen bereits über 50.000 Tickets verkauft. Damit haben die Münchner die bisherige Liga-Bestmarke von 38.365 Zuschauern beim Duell zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt im April 2023 längst überholt. Der SID bietet einen kurzen Überblick über bisherige Zuschauer-Rekorde im Frauenfußball:
Weltrekord:
91.648: FC Barcelona - VfL Wolfsburg am 22. April 2022, Halbfinale der Champions League im Camp Nou
Länderspielrekord:
90.185: USA - China, 10. Juli 1999, WM-Finale im Rose Bowl von Los Angeles
Deutscher Länderspielrekord:
73.680: Deutschland - Kanada, 26. Juni 2011, WM-Auftakt der DFB-Frauen im Berliner Olympiastadion
Deutscher Vereinsrekord:
57.000: Hamburger SV - Werder Bremen, 23. März 2025, DFB-Pokal Halbfinale im Hamburger Volksparkstadion
Bisheriger Bundesligarekord:
38.365: 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt, 19. März 2025 im Kölner RheinEnergie-Stadion
Ligarekorde in Europa:
60.739: Atlético Madrid - FC Barcelona, 17. März 2019, spanisches Meisterschaftsspiel im Stadion Metropolitano in Madrid
60.160: FC Arsenal - Manchester United, 17. Februar 2024, englisches Meisterschaftsspiel im Londoner Emirates-Stadion
40.000: Juventus Turin - AC Florenz: 9. Januar 2025, italienisches Meisterschaftsspiel im Juve-Stadion
30.661: Olympique Lyon - Paris Saint Germain, 16. November 2019, französisches Meisterschaftsspiel im Groupama Stadium von Lyon