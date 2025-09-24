Freiburg mit Respekt vor Shaqiri: "Unterschiedsspieler"

Julian Schuster hat vor dem Auftakt in der Europa League gegen den FC Basel explizit vor dem früheren Bayern-Spieler Xherdan Shaqiri (33) gewarnt. "Er ist eine Schlüsselfigur für diese Mannschaft", sagte der Trainer des SC Freiburg: "Ein offensiver Freigeist, der in dieser Mannschaft auch seine Freiräume bekommt. Er ist sehr flexibel in seiner Positionierung, hat gute Abschlüsse und spielt tolle Bälle. Es wird wichtig, ihn nicht ins Spiel kommen zu lassen."

Auch Maximilian Eggestein sieht in Shaqiri, der von 2012 bis 2015 im offensiven Mittelfeld des FC Bayern wirbelte, den "Unterschiedsspieler bei Basel. Wir werden uns nicht nur auf ihn fokussieren, aber er kann in gewissen Momenten den Unterschied machen", sagte der 28-Jährige. Besondere Brisanz bekommt die Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/Nitro) durch die Nähe beider Städte, nicht einmal eine Autostunde liegen die Stadien auseinander.

"Für mich ist es ein Derby, weil es diese Nähe gibt. Das verschafft eine gewisse Brisanz und macht es total spannend und interessant", sagte Schuster. Er empfinde die Spiele im Europapokal aber generell als "etwas sehr Besonderes und auch Belohnung für das, was wir uns erarbeitet haben. Es ist eine tolle Sache, da gibt es immer eine besondere Atmosphäre". Und "natürlich" gehe es für den Sport-Club darum, "so lang wie möglich dabei zu sein", forderte der Trainer.