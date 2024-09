Fritz wird Teil der Schiri-Spitze

Der langjährige deutsche Top-Referee Marco Fritz steigt ab Januar 2025 in die Schiri-Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf. Der 46-Jährige wird Leiter Evaluation, Beobachtungen und Regelauslegung der Schiri GmbH. Das teilte der Verband am Dienstag an. Fritz hatte im Sommer seine Laufbahn als aktiver Unparteiischer beendet.