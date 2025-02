Frohms degradiert: Nur noch Nummer zwei beim VfL

Die ehemalige Fußball-Nationaltorhüterin Merle Frohms ist nur noch die Nummer zwei beim siebenmaligen Meister VfL Wolfsburg. Trainer Tommy Stroot bestätigte die Degradierung der 30-Jährigen nach dem 3:0 (2:0) des DFB-Pokalsiegers am Montagabend im Bundesligaspiel gegen Carl Zeiss Jena. Die Partie gegen Jena verfolgte Frohms bereits von der Bank aus, Anneke Borbe hatte den Vorzug zwischen den Pfosten erhalten.

Stroot sagte nach dem Abpfiff, "dass wir mit Anneke in die Rückrunde" starten: "Merle hat die Entscheidung sehr professionell aufgenommen. Persönlich können wir ihr nichts vorwerfen. Sie ist jeden Tag mit Vollgas dabei."

Zuletzt hatte der VfL bestätigt, dass Frohms den Klub nach Saisonende verlassen wird. Ein Wechsel nach England ist im Gespräch. Der Abschied im Sommer hat laut Stroot aber "Nullkommanull" damit zu tun, dass sie ihren Stammplatz im Tor verloren hat. Grund sei vielmehr die positive Entwicklung von Borbe in den vergangenen Monaten.

Frohms hat in den vergangenen acht Monaten einen steilen sportlichen Abstieg erlebt: Vor den Olympischen Spielen in Paris hatte sie ihren Stammplatz in der Nationalmannschaft an Ann-Katrin Berger verloren. Nach Olympia trat Frohms aus der deutschen Auswahl zurück.