Früherer Arsenal-Profi Partey bleibt nach Anklage frei

Der ehemalige Arsenal-Profi Thomas Partey bleibt vorerst auf freiem Fuß. Das entschied ein Londoner Gericht am Dienstag. Der 32-Jährige ist wegen angeblicher fünffacher Vergewaltigung zweier Frauen und der sexuellen Nötigung einer dritten Frau angeklagt.

Die Taten sollen sich demnach in den Jahren 2021 und 2022 ereignet haben, als Partey für den Premier-League-Topklub FC Arsenal spielte. Der Vertrag des Ghanaers bei den Gunners lief zum Ende dieser Saison aus, Anfang Juli wurde er angeklagt. Die Anwältin des Fußballprofis, Jenny Wiltshire, sagte, dass Partey alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe bestreite und er die Gelegenheit begrüße, seinen Namen endlich reinzuwaschen.

Zu den Auflagen, die er nun erhielt, gehört, dass er keine der drei mutmaßlich betroffenen Frauen kontaktieren darf, zudem muss er die Polizei über dauerhafte Adressänderungen sowie internationale Reisen informieren. Am 2. September soll Partey vor dem Londoner Old Bailey Court erscheinen.

Partey bestritt in der vergangenen Saison 52 Spiele für Arsenal, für die ghanaische Nationalmannschaft lief er bislang 51-mal auf. Nach dem Ende seiner Zeit in London wurde der defensive Mittelfeldspieler zuletzt mit einem Wechsel nach Spanien zu Villarreal in Verbindung gebracht.