Früherer Bundesliga-Profi Toprak beendet Karriere

Der frühere Bundesliga-Profi Ömer Toprak hat im Alter von 35 Jahren das Ende seiner Fußballkarriere verkündet. Nach 16 Jahren beende er "mit einem lachenden und einem weinenden Auge" seine Laufbahn, schrieb der 27-malige türkische Nationalspieler bei Instagram. Seit seinem Abschied im Sommer beim türkischen Erstligisten Antalyaspor war Toprak vereinslos.

"Es sind so viele Freundschaften entstanden auf dem Weg. Dafür bin ich unendlich dankbar, und deshalb das lachende Auge", schrieb der Abwehrspieler weiter: "Das weinende Auge, weil ich mit dem Sport aufhöre, den ich, seitdem ich ein kleines Kind war, über alles liebe."

Bei einem Kartunfall hatte Toprak 2009 schwere Verletzungen erlitten, der SC Freiburg habe ihn in dieser schweren Zeit "bedingungslos unterstützt". Nach seinem Bundesliga-Debüt im Breisgau wechselte er 2011 zu Bayer Leverkusen. Für die Werkself spielte Toprak ebenso in der Champions League wie für Borussia Dortmund, wo er ab 2017 unter Vertrag stand. Nach einer Leihe ging er 2020 fest zu Werder Bremen, mit dem Klub stieg er ab und wieder auf. Vor zwei Jahren zog es Toprak in die Türkei.

Insgesamt absolvierte der Innenverteidiger, der in der U19 noch das Trikot der deutschen Nationalmannschaft getragen hatte, 263 Bundesliga-Partien, dabei erzielte er sieben Tore.