Fußball-Nationalstürmer Niclas Füllkrug hat mit West Ham United die zweite Niederlage im zweiten Ligaspiel kassiert. Im Londoner Derby unterlag die Mannschaft um den 32-Jährigen dem Klub-Weltmeister FC Chelsea deutlich mit 1:5 (1:3). Zum Auftakt hatte West Ham bereits ein bitteres 0:3 beim Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland kassiert.

Lucas Paqueta (6.) brachte das Heimteam vor den Augen von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel traumhaft in Führung. Nach dem Ausgleich durch Joao Pedro (15.) traf dann Füllkrug zum vermeintlichen 2:1 – doch Schiedsrichter Michael Oliver nahm das Tor nach VAR-Prüfung wegen einer Abseitsposition zurück. In der Folge dominierte Chelsea, Pedro Neto (23.) und der argentinische Weltmeister Enzo Fernandez (34.) sorgten für die deutliche Führung zur Pause.

Für Füllkrug war der Arbeitstag dann nach 45 Minuten beendet, für ihn stürmte im zweiten Durchgang Callum Wilson. Doch die Treffer fielen weiter auf der anderen Seite. Moises Caicedo (54.) und Trevoh Chalobah (58.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.