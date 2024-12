Füllkrug trifft bei Comeback erstmals für West Ham

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug hat bei seinem Comeback nach monatelanger Verletzungspause sein erstes Premier-League-Tor für West Ham United erzielt. Der Stürmer wurde beim 1:3 (0:0) im Auswärtsspiel gegen Leicester City in der 79. Minute eingewechselt und sorgte in der Nachspielzeit (90.+3) für Ergebniskosmetik.

Julen Lopetegui, Füllkrugs Trainer beim Premier-League-Klub, hatte noch am Montag erklärt, das Spiel in Leicester komme zu früh für den Angreifer. Dann saß der DFB-Stürmer aber auf der Bank und wurde beim Stand von 0:2 ins Spiel geworfen. Kurz vor Spielende setzte er sich nach einer Ecke durch und traf per Kopf.

Füllkrug fehlte West Ham und auch der Nationalmannschaft seit Anfang September, als er aus dem DFB-Camp wegen einer Achillessehnenverletzung abgereist war. Sein letztes Spiel absolvierte der Neuzugang von Borussia Dortmund am 31. August gegen Manchester City (1:3). Die Mannschaft des früheren spanischen Nationaltrainers Lopetegui gewann seither nur drei von zwölf Pflichtspielen.

Bei Leicester erlebte derweil Ruud van Nistelrooy einen perfekten Einstand als Trainer. Jamie Vardy (2.) mit seinem 141. Premier-League-Tor, Bilal El Khannouss (61.) und Patson Daka (90.) trafen. Der zwischenzeitlich auch beim Hamburger SV gehandelte Niederländer van Nistelrooy hatte erst am Sonntag die Nachfolge von Steve Cooper angetreten.